Fuggono da un ristorante senza pagare, i titolari: “Li denunceremo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Arriva da Parma l’ennesima storia di truffe al ristorante, con protagonisti questa volta un uomo e una donna che nella serata del 28 dicembre sono sgattaiolati via dal locale “L’incontro dei sapori” senza pagare il conto di 114 euro e 50 centesimi. La denuncia arriva direttamente dai titolari del ristorante stesso, che sui social hanno pubblicato lo scontrino della cena consumata dalla coppia affermando che sarebbero stati presto denunciati. Coppia fugge da ristorante senza pagare Il post di denuncia dei titolari è stato pubblicato nella giornata del 29 dicembre e in esso veniva precisato come i due commensali fossero stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale mentre se ne andavano senza pagare il conto: “Ieri sera due “signori” hanno mangiato abbuffandosi alla Trattoria L’incontro dei Sapori di Parma e poi sono andati via senza ... Leggi la notizia su notizie

