Provincia di Benevento, rideterminato il segmento per la tariffa sui rifiuti (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato oggi il provvedimento di rimodulazione del costo provvisorio del segmento di competenza Provinciale della tariffa rifiuti. Il costo per abitante è stato stabilito in Euro 7,85 Euro, oltre Iva come per legge. La riduzione è pari dunque a circa il 50% rispetto alla precedente determinazione. L'articolo Provincia di Benevento, rideterminato il segmento per la tariffa sui rifiuti proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

