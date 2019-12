Il Paradiso Delle Signore, Puntate dal 6 al 10 Gennaio 2020: Federico Ha Un Incidente! (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Paradiso Delle Signore, trama Puntate dal 6 al 10 Gennaio 2020: qualcosa di tragico coinvolge la famiglia Cattaneo, mentre anche per Marta iniziano alcuni problemi più seri legati alla gravidanza. Ecco cosa sta per succedere… Alla fine Delle festività, qualcosa va storto a Il Paradiso Delle Signore. Federico, che sarebbe dovuto arrivare il giorno di Natale a fare compagnia alla mamma triste per l’addio di Nicoletta, non è potuto rientrare. Una cattiva notizia però sconvolge tutti i protagonisti ed ha a che fare proprio con lo stesso Cattaneo. Prima facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso Delle Signore: dove eravamo rimasti Roberta rientra a casa al termine Delle vacanze e trova una lettera con dedica di Federico. Questo non è motivo di gioia per la Pellegrino che è sempre più confusa sui suoi sentimenti. Il Paradiso Delle Signore riprende a lavorare dopo le ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

