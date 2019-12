Bianca Atzei e Stefano Corti, arriva l’anello ma non la proposta: “Vi sembra normale?” (Di martedì 31 dicembre 2019) Bianca Atzei e Stefano Corti sono una delle coppie più mediatiche delle ultime settimane. Baci, appuntamenti, vacanze, ironia su presunte gravidanze e proposte di matrimonio: tutto viene “regalato” ai follower di Instagram che si ritrovano quasi a seguire una fiction, con appuntamenti quotidiani, sull’evoluzione di questo rapporto. E, a volte, in questa relazione, si ha l’impressione di essere in 3. Anzi, in 962mila (che sarebbe la sommatoria dei follower dei due). L’ultima puntata di Casa Atzei ci propone un’importante novità: l’anello! Anello senza proposta La cantante e la iena sono attualmente in vacanza in Madagascar dove, tra un bagno e un’escursione, si dedicano anche a delle sessioni di domande e risposte con i fan. Alla domanda di un fan “Ma cosa aspetta Stefano a farti la dichiarazione?”, la Atzei ha risposto con una Instagram Story: “Allora, a Natale mi è arrivato ... Leggi la notizia su thesocialpost

