Tensione nella maggioranza, Palazzo Chigi: “Revisione a quota 100 e reddito in cittadinanza non è in agenda” (Di lunedì 30 dicembre 2019) La nota di Palazzo Chigi su quota 100 e reddito di cittadinanza: “Non è in agenda una loro revisione”. A gennaio la resa dei conti nella maggioranza. ROMA – Il premier Conte non ci sta. In una nota Palazzo Chigi ha voluto smentire qualsiasi modifica al reddito di cittadinanza e a quota 100, due misure al centro della polemica in questi ultimi giorni. “Dopo l’approvazione della manovra – scrive Repubblica citando fonti governative – non è all’ordine del giorno dell’agenda di governo alcuna revisione né di quota 100 né del reddito di cittadinanza“. Le tensioni nella maggioranza reddito di cittadinanza e quota 100 sono due provvedimenti che agitano gli animi nella maggioranza. Sul primo il Pd in queste ultime settimane ha ammorbidito la propria posizione. Dal Nazareno non si chiede più l’eliminazione ma una ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Tensione nella maggioranza, Palazzo Chigi: “Revisione a quota 100 e reddito in cittadinanza non è in agenda”… - Gigi412Po : RT @angel_other: I migranti irregolari servono per continuare ad abbassare il costo del lavoro e togliere ancora più tutele a chi un lavoro… - thewaterflea : RT @angel_other: I migranti irregolari servono per continuare ad abbassare il costo del lavoro e togliere ancora più tutele a chi un lavoro… -