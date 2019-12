Ronaldo Juventus, bomba dalla Spagna: CR7 dice addio, ritroverà Modric (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ronaldo Juventus – L’arrivo di Ronaldo alla Juventus ha stravolto il mercato e soprattutto il campionato italiano. CR7 ha fatto crescere tanto la Juve, sia dal punto di vista economico che da quello social. Il portoghese dopo un inizio di stagione non facile a Torino, ha ritrovato la forma ed i gol, sfiorando però la vittoria in Supercoppa. Ieri è stato premiato come miglior calciatore del 2019 ai Globe Soccer Awards ed ora è pronto è pronto per l’assalto alla Champions con la maglia della Juventus e all’Europeo con la Nazionale. Anche se continuano a rincorrersi i rumors di mercato sul suo conto. Ronaldo Juventus, voci dalla Spagna: addio a fine stagione? Nonostante le rassicurazioni del suo agente Jorge Mendes, in Spagna rilanciano un possibile addio di CR7 alla Juve a fine stagione. Stando a ‘Diario Gol’, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto in ... Leggi la notizia su juvedipendenza

