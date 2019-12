Ciclismo, muore travolto da una valanga Andrea Concini ex dilettante e compagno di Davide Formolo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Era l’ex ciclista dilettante Andrea Concini la sfortunata vittima della valanga che ieri nel gruppo del Brenta, attorno alle ore 11.00, aveva travolto un gruppo che stava risalendo lo “scivolo Massari” a piedi, con piccozze e ramponi, per poi discendere con gli sci. In quel momento, purtroppo, si è staccata una vasta fetta di neve dal cornicione superiore della montagna, che ha trascinato due degli sci-alpinisti per diversi metri, come riporta Tuttobiciweb. La vittima, quindi, era Andrea Concini, guida alpina di Tuenno (Trento) che si trovava assieme ad altri tre compagni nella zona dello Spallone dei Massodi, vicino al rifugio Tuckett. Una morte davvero sfortunata per il 28enne che, prima di intraprendere la carriera di guida alpina, era stato ciclista arrivando fino al mondo dei Dilettanti. Aveva corso, infatti, per la Petroli Firenze ed era stato anche compagno di ... Leggi la notizia su oasport

