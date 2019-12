Calendario Canoa velocità 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nella stagione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 la Canoa velocità vivrà due momenti topici per quanto riguarda le ultime occasioni di qualificarsi alla rassegna nipponica: in occasione della prima tappa di Coppa del Mondo di Racice, in programma dall’8 al 10 maggio, il prologo, il 6 e 7 sarà riservato alle qualificazioni olimpiche continentali dell’Europa, mentre la seconda tappa in Calendario a Duisburg dal 21 al 24 dello stesso mese, nelle prime due giornate vedrà le qualificazioni olimpiche su scala mondiale per assegnare gli ultimi pass per Tokyo. Ad inizio giugno, per la precisione dal 4 al 7, verranno disputati gli Europei senior a Bascov, in Romania, mentre dal 10 al 12 luglio sarà la volta dei Mondiali delle specialità non olimpiche a Szeged, in Ungheria. Dal 16 al 19 luglio toccherà invece ai Mondiali junior / under 23 nuovamente in Germania, a Brandeburgo, infine il ... Leggi la notizia su oasport

