Project xCloud | Microsoft riuscirà davvero a offrire una Xbox One portatile? - articolo

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lo smartphone è un dispositivounico. Ce ne sono miliardi attivi, in giro per il mondo, tutti capaci di collegarsi ad internet ed equipaggiati con gli ultimi ritrovati nel campo del decoding video. Il che è tutto ciò che serve per lo streaming dei videogiochi! Nonostante sia necessario qualche tempo per risolvere molte delle sfide che questa tecnologia deve affrontare, la verità è che gli smartphone possono portare i videogiochi ad un pubblico totalmente nuovo e in posti irraggiungibili per le console. Questo è l'obiettivo diun nuovo modo di giocare agli utenti console e, allo stesso tempo, raggiungere nuovi mercati distribuendo i titolisu scala globale, senza costringere i giocatori ad acquistare hardware specifico. Tutti hanno uno smartphone, vero?Dopo il recente lancio di Google Stadia, è emerso che superare le difficoltà tecniche dei ...

