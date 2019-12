LIVE Sci alpino | Combinata Bormio 2019 in DIRETTA | si comincia con il superG | attesa per

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA PROVA DI10.42 Asi è disputata sinora una sola, nel 2017: Dominik Paris si ritirò. Ad imporsi fu il francese Alexis Pinturault con 42 centesimi di vantaggio su Peter Fill. 10.41 Ricordiamo inoltre che Paris giunse quarto inai Mondiali di St. Moritz 2017, mentre alle Olimpiadi non è mai entrato fra i 10 in questa specialità. 10.40 Paris vanta un solo podio in carriera in, il secondo posto a Chamonix nel 2016. Nel complesso è entrato nella top10 in Coppa del Mondo in sole sette circostanze. 10.38 C’èper capire se Dominik Paris potrà portare a casa punti pesanti anche in una specialità che, va detto, non ha mai amato davvero. 10.37 La prima manche diè stata tracciata dall’austriaco Werner Franz, mentre la seconda frazione di slalom verrà disegnata ...

