Giuseppe Conte | I cimiteri sono pieni di persone indispensabili

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Io indispensabile? Idi”. Con queste parole il premier, nella conferenza stampa di fine anno, risponde a una domanda riguardo al futuro del governo. “Il panorama può offrire tante figure nuove, io non mi ritengo indispensabile - ha continuato - Il fatto poi che forze politiche possano apprezzare il mio lavoro, il mio metodo, questo fa piacere, ma ricordo sempre che è un lavoro di squadra, non esiste un presidente del Consiglio che possa far da solo. Io vedo grande senso di responsabilità, grande impegno”.

CarloCalenda : In memoria del @pdnetwork. Perché la dichiarazione di oggi di Nicola Zingaretti su Giuseppe Conte “punto di riferim… - Corriere : Giuseppe Conte, la conferenza stampa di fine anno in diretta - fattoquotidiano : Giuseppe Conte, la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio. La diretta -