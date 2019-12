Gaia e Camilla,omelia:bere,fumo è vita?

TgLa7 : #PietroGenovese , il 20enne che sabato scorso ha investito e ucciso le due giovani sedicennni Gaia e Camilla a Cors… - petergomezblog : Incidente Ponte Milvio, Pietro Genovese arrestato. Venerdì mattina i funerali di Gaia e Camilla - Agenzia_Ansa : Ragazze investite a #Roma, chiesa gremita per i funerali di Gaia e Camilla #ANSA -

"Quando sei sbronzo e fatto ti metti al volante: questa è?". Così il parroco don Botto nella chiesa del Preziosissimo Sangue nell'ai Funerali diRomagnoli eVon Freymann,le sedicenni travolte e uccise dal 20enne Pietro Genovese su Corso Francia "Da giorni ci chiediamo perché. Ci interroghiamo sull'insensatezza dell'accaduto.Brancoliamo nel buio in un'epoca in cui ci sentiamo onnipotenti ma siamo palloni gonfiati",ha aggiunto. "Il senso della-ha poi sottolineato- non èe fumare ma amarci l'un l'altro"(Di venerdì 27 dicembre 2019)