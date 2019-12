Benevento | la difesa va all’attacco | Maggio aveva previsto tutto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “Forse è il momento di darsi una mossa”. Christianrisposto così a una domanda sull’astinenza da gol nell’intervista pubblicata sulla Gazzetta dello Sport il giorno della vigilia di Natale. Il capitano giallorosso, a secco dalla gara interna con il Cittadella della seconda di campionato, ha mantenuto la promessa interrompendo il digiuno contro il Chievo. Lui, veneto di nascita, evidentemente preferisce vittime della sua zona. Al ‘Citta’fatto gol di destro, sbrogliando nel migliore dei modi una mischia a centro area; a Verona, dopo aver colpito il palo in avvio, è andato a segno di testa su cross perfetto di Letizia a tagliare in due il campo. I terzini delstanno sfoderando prestazioni straordinarie, centrando persino l’impresa di crescere di giornata in ...

