La canzone più ascoltata a Natale? È «All I want for Christmas is you» con oltre 600

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Uscita nel 1994, All Iforis You è diventata ladiper eccellenza, e proprio quest’anno, il brano di Mariah Carey spegne 25 candeline. Non solo. Per il brano della cantante statunitense il 2019 è un anno di record perché All Iforis You è anche al primo posto su Spotify tra le canzoni dipiù popolari di sempre, grazie ai 602 milioni di ascolti sul servizio di musica in streaming. Laè anche la prima “number one” della cantante dal 2008 nella classifica Billboard 100 e la sua 19/a, a un solo passo dai Beatles che detengono il primato. Completando un viaggio di 25 anni, lacolonna sonora di Love Actually, il film corale diambientato a Londra, era stata originariamente pubblicata nell’album Merry. In novembre in vista del 25esimo anniversario, Sony ha ...

Leggi la notizia su open.online

