Juve | oltre a Mandzukic ecco chi potrebbe partire a gennaio

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il mercato disfoltire la rosa dellaè il primo, ma ci sono almeno altri quattro giocatori sulle sue orme In attesa di capire se Paratici affonderà qualche colpo sul mercato per rinforzare la rosa, laè già al lavoro da tempo sulle uscite. Dopo i problemi burocratici estivi che ne hanno minato il trasferimento, Marioè il primo a lasciare Torino, direzione Qatar, ma probabilmente non sarà l’unico. C’è una serie di giocatori in attesa di definire il loro futuro, con Pjaca e Perin in testa. Zero presenze da inizio stagione (come) e diverse opportunità: il portiere è atteso a Genova – club con il quale ha esordito in A – con la formula del prestito, mentre su Pjaca c’è l’interessamento del Verona. Tra gli scontenti anche Emre Can, che non ha digerito il taglio dalla lista Champions ed è alla ricerca di una destinazione ...

Leggi la notizia su calcionews24

michterz : RT @baxxi3: Come stai dopo oltre 24 ore dalla sconfitta in SuperCoppa della #Juve? Io ?? - Marco_Piso_71 : @officialmaz Il prb di Mandzukic é che deve avere il posto fisso, altrimenti fa valigie o si comporta come ha fatto… - MazzoIX : @lagoldoninuda @PierpaoloPros @buccinoalex In effetti meglio fare investimenti saggi che alzare trofei. La nuova fr… -