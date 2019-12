Juve | il messaggio di addio di Mandzukic sui social

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)saluta ladopo quattro anni e mezzo in bianconero. Ringrazia Allegri e Marotta, nessun riferimento a Sarri e Paratici Mariosaluta ladopo quattro anni e mezzo, e affida il suo sentitod’ai. «E’ impossibile riassumere quattro anni e mezzo in un semplice arrivederci, ma spero abbiate visto la mia passione per questo club in ogni singola partita che ho giocato con la maglia dellantus. Un grande ringraziamento ad Allegri e Marotta per avermi voluto a Torino, è stato un privilegio giocare per lantus e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l’amore che provo per il club. Ringrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni – ho davvero apprezzato ogni singola battaglia con voi e abbiamo vinto la maggior parte di queste battaglie! Non dimenticherò tutte le vittorie e i trofei, frutto della nostra qualità, del ...

Leggi la notizia su calcionews24

