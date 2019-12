Prostituzione minorile a Palermo | condannati due pensionati

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 24 dicembre 2019) Duedi 63 e 67 anni sono statia 8 anni di carcere a seguito di un caso discoppiato a. Sembra che i due abbiano avuto rapporti con una bambina di 10 anni dietro pagamento di piccole somme di denaro che andavano da 5 ai 30 euro. Le violenze si sarebbero consumate davanti agli occhi del padre. “Succedeva a casa mia, nella stanza sopra il divano” ha detto la piccola. I due uomini sono stati arrestati nel febbraio 2019 e ora è arrivata la sentenza del tribunale.Secondo quanto emerso dalle indagini, la madre e il padre della bambina l’avrebbero costretta a prostituirsi in cambio di piccole somme. I due 60ennisarebbero infatti amici della famiglia e avrebbero approfittato della situazione pagando piccole somme di denaro alla madre e al padreanch’essi, con ...

