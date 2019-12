Incidente Corso Francia | l' autopsia | «Gaia e Camilla morte sul colpo | non sono state

Leggi la notizia su leggo

(Di martedì 24 dicembre 2019). Un tasso alcolemico dell'1,4 ed esito non negativo per altre varie sostanze stupefacenti. (Per la normativa vigente ai neopatentati è...

TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Roma, il drammatico incidente a Corso Francia nei pressi di Ponte Milvio dove 2 ragazze di 16 anni sono morte, investite da un… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Roma, il drammatico incidente in Corso Francia. La procura, che sta ricostruendo l'esatta dinamica, ha indagato il giovane per… - FigliContesi : RT @mautortorella: Oggi ?@stanzaselvaggia?, cioè Selvaggia Lucarelli, scrive parole coraggiose sul terribile incidente di Corso Francia, a… -