Ed Sheeran, la verità sulle nozze con Cherry Seaborn nel videoclip "Put it all on me" - (Di martedì 24 dicembre 2019) Monica Montanaro Il cantautore inglese Ed Sheeran ha pubblicato il suo nuovo videoclip "Put it all on me" tratto dall'album "No. 6 Collaborations Project". Il brano dalle tinte romantiche parla d'amore e ineditamente racconta del legame con la moglie Cherry Seaborn, rivelando dettagli privati del loro matrimonio segreto Il cantautore inglese Ed Sheeran e la neo moglie Cherry Seaborn in versione inedita, appaiono per la prima volta insieme in un video musicale. L'artista britannico ha reso la donna della sua vita protagonista nel video del suo nuovo singolo "Put It All On Me". Un brano dalle tinte romantiche che racconta l'amore in tutte le sue sfaccettature senza preclusoni di sorta e senza pregiudizi alcuni. Il cantante 28enne ha pubblicato recentemente il videoclip "Put It All On Me" feat. Ella Mai, giovane promessa del cantautorato britannico, brano incluso nella sua ...

