Documenti falsi per truffare la banca | arrestato un napoletano in Cilento

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tratto in arresto un anziano, residente nell’hinterland, per possesso e fabbricazione did’identificazione. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno avuto origine dalla denuncia per truffa avanzata da un istitutorio cilentano, dove un distinto signore, in ragione di un investimento immobiliare in zona, si era presentato per porre all’incasso assegni per oltre 100.000 euro; effettuata l’operazione, lo stesso ha subito smistato i soldi su conti correnti riconducibili a soggetti prestanome, prima di far perdere le proprie tracce. Le indagini svolte dai militari della Tenenza di Vallo della Lucania hanno consentito di appurare che presso lo sportellorio si era presentato G.D., classe 1941, pluripregiudicato, “specialista” delle truffe, il ...

