Colto col cellulare in cella | il detenuto aggredisce l' agente che lo rimprovera

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il pronto intervento dei colleghi dell'aggredito ha scongiurato il peggio: il Sappe chiede strumentazioni di rilevamento da consegnare ai poliziotti, così come nuove dotazioni di sicurezza personale Federico Garau  Luoghi: Perugia

Leggi la notizia su ilgiornale

Camillamariani4 : @muzacta Ero combattuta nel rituittarti, non volevo sembrare autoreferenziale, ma sono così commossa, e onorata, ch… - infoitestero : Il piccolo eroe di Natale: in mezzo al traffico col camion giocattolo per salvare il papà colto da malore - lnzpcr : Diciamo che fare un'ora di macchina per arrivare alle 20 a Roccafluvione a giocare una partita di Serie D di calcet… -