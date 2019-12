Stasera Felicità | Alessandro Siani a Blogo | Sperimentare è stata la mia idea di

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo il record di incassi al box office,approda in tv, durante il periodo natalizio, in esclusiva su Sky, per il suo primo TV show da protagonista intitolato "".Martedì 24 dicembre, alle 21.15 su Sky e NOW TV, si accenderanno i riflettori su questa serata-evento e vero e proprio one-man-show “cinematografico” pensato per la TV. Il cinema sarà un riferimento assolutamente centrale del progetto, un immaginario di riferimento che emerge già nella maestosa scenografia-omaggio a “The Truman Show” (curata dallo scenografo Marco Calzavara) e si sviluppa, poi, nella fusione continua tra esibizioni e perfomance sul palco e veri e propri cortometraggi firmati da un direttore della fotografia d’eccellenza come Michele D’Attanasio (David di Donatello per Veloce come il vento di Matteo Rovere, collaboratore di grandi registi come Nanni Moretti, Gabriele Mainetti, ...

