Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nella mattinata di domenica 22 dicembre undi settenelle acqua del. Nonostante la piena, i soccorritori hanno impiegato qualsiasi mezzo perre il piccolo. Il suo corpicino è stato rinvenuto dala pochi chilometri dalla sede della Croce d’Oro di Ponte Buggianese. Da quanto si apprende, inoltre, non appena uscito dall’acqua il piccolo non respirava e il suo cuoricino non batteva. La chiamata di emergenza è scattata alle ore 12:04 e i soccorritori si sono precipitati in 4 minuti sul luogo del dramma.nelSi tratta di un vero e proprio miracolo quello effettuato dai soccorritori deldi settenel, che scorre in provincia di Pistoia. Il piccolo,to da suoè stato soccorso in pochissimi minuti dalla Croce d’Oro di Ponte Buggianese. Dopo un massaggio cardiaco e la ...

Agenzia_Ansa : Forte terremoto nelle Filippine, almeno quattro le vittime, anche un bimbo di sei anni #ANSA - notizieit : Bimbo di 7 anni caduto nel fiume Pescia: il padre lo salva, ma è grave - sicertosticazzi : RT @KISSYKMM: in che senso questo bimbo domani fa 28 anni??!/&&.&/ -