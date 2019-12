Biathlon | World Team Challenge 2019 | data | programma | orari e tv Presenti Dorothea

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La coppa del mondo di biathon si ferma per tre settimane ma questo weekend si torna già in azione alla Ventins Arena di Gelsenkirchen per la consueta giornata di esibizione del. Nel 2018 lo stadio fu tutto esaurito con 46.412 spettatori, in sintonia con la crescita dell’interesse per questo sport. Sabato 28 dicembre si ritroveranno in pista 10 squadre tra le quali quella italiana composta daWierer e Lukas Hofer, chiamati a difendere il titolo dello scorso anno. L’occasione sarà anche quella della gara d’addio della tedesca Laura Dahlmeier (in coppia con Erik Lesser), che a soli venticinque anni ha lasciato il circuito il marzo scorso. L’evento sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e in streaming su Eurosport Player, per gustarsi lo spettacolo delanche da pc, smartphone e tablet. OA Sport vi fornirà inoltre ...

