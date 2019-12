Ancora frane tra Durazzano e Sant’Agata | la provinciale resta chiusa VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Bn) – Ancora un giorno d'attesa prima di riaprire la strada provinciale tra Durazzano e Sant'Agata de Goti. La decisione è stata presa dal sindaco Crisci ieri sera con una nuova ordinanza, visto il perdurare delle piogge e qualche ulteriore frana che ha rallentato le operazioni di pulizia della strada. Un piccolo sacrificio in più chiesto alla popolazione per fare in modo di ripristinare la viabilità e rimettere la situazione in piena sicurezza. Il sindaco Crisci, comunque, sta monitorando costantemente la situazione per capire lo stato dei lavori.

