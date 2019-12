Polemiche per la frase di Bossi sul Sud | “Straripano come l’Africa”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Umbertoha partecipato al Congresso della Lega insieme a Matteo Salvini nel quale è stato lanciato il nuovo Statuto che rinnova il partito. Tuttavia, l’ex leader del Carroccio è andato incontro a una serie diper unapronunciata contro il meridione della nostra penisola., infatti, avrebbe detto: “Mi sembra giusto aiutare il Sud altrimenti straripanol’Africa”. Salvini, invece, ha spiegato la questione con altri termini: “La nostra gente del Nord deve vivere tranquillamente e pagare meno residuo fiscale di 100 miliardi di euro”., bufera per lasul Sud Italia La Lega ha cambiato il suo Statuto durante il Congresso tenuto a Milano sabato 21 dicembre. Matteo Salvini, insieme a Umbertoe i suoi sostenitori hanno partecipato alla festa. Uno degli obbiettivi del partito è quello di rinnovare l’Italia ...

