Momenti di terrore per Serena Enardu | Un uomo ha tentato di mandarmi fuori

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Anna Rossiha denunciato sui social di essere stata "speronata" da unmentre era sulla propria automobileha deciso di uscire da Temptation Island Vip da single. La sua relazione con Pago è finita, ma forse era già finita da tempo.aveva paura di dirglielo, di farlo soffrire e quindi si è tenuta tutto dentro andando così a rovinare quel poco di amore che era ancora rimasto. Poi, grazie a Temptation Island Vip, è esplosa e ha preso la sua strada. Finito il programma, infatti,e Pago hanno preso strade diverse. Entrambi stanno ricominciando anche se il dispiacere resta. E se Pago cercherà di dimenticarepartecipando al Gf Vip, lanon si butterà in un'altra esperienza televisiva, ma dedicherà tutta se stessa al figlio. In queste settimane, infatti, gli odiatori seriali hanno pesantemente criticatoaccusandola di non ...

AurelioElios55 : Quei particolari momenti in cui ti sentì paralizzato dal terrore che ti possano chiedere la tua opinione mentre sta… - Artudacamelot5 : RT @acotrozzi: Da qualche giorno sono arrivati gli altri cinesi salvati da Yulin... Taglia piccola, dolcissimi e sempre pronti a sbaciucchi… - PatriziaOrlan11 : RT @acotrozzi: Da qualche giorno sono arrivati gli altri cinesi salvati da Yulin... Taglia piccola, dolcissimi e sempre pronti a sbaciucchi… -