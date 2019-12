Lazio | Tare | «Vittoria di un grande gruppo | il merito è di Inzaghi»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) I complimenti del direttore sportivo della, Igli, all’allenatore e alla squadra dopo lain Supercoppa contro la Juventus Ecco l’analisi dellain Supercoppa italiana dellacontro la Juventus da parte del ds Igli, intervenuto ai microfoni diStyle Channel. «Abbiamo costruito questa squadra tutti insieme, è ladi une spero che sia solo l’inizio di un lungo percorso. Con il passare degli anni subentrano tante cose, quando sei consapevole di aver fatto un buon lavoro hai fiducia nei risultati. Questo trofeo è importantissimo, è la conferma che la squadra è favolosa, ilè del mister e del suo staff: sanno come sistemare le cose sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Le aspettative aumentano giorno dopo giorno, dovremo cercare di soddisfarle». Leggi su Calcionews24.com

FBiasin : La squadra di #Inzaghi è costata, a spanne, circa 100 milioni in cartellini (non un giocatore, tutti e 11). I sol… - robygravi : RT @FBiasin: La squadra di #Inzaghi è costata, a spanne, circa 100 milioni in cartellini (non un giocatore, tutti e 11). I soldi nel calc… - ronniehowlett3 : RT @FBiasin: La squadra di #Inzaghi è costata, a spanne, circa 100 milioni in cartellini (non un giocatore, tutti e 11). I soldi nel calc… -