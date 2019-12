Incidente a Catania | auto contro un camion di arance | morta una 39enne

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Non c’è stato niente da fare per Irene Sauro: nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 l’sui cui viaggiava è finitaundi. Ancora incerte le cause che hanno provocato il tragicoIrene Sauro Irene era un giovane insegnante dell’Università di, ma anche consigliere comunale di Augusta. Unle è stato fatale: è avvenuto nella notte lungo l’strada-Siracusa. Lasul colpo: i soccorritori non hanno potuto far niente per salvarla. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. Si indaga per far luce sulle cause che hanno provocato lo s. Illeso il conducente del mezzo pesante, leggermente ferito il conducente della Mercedes Clk su cui viaggiava lasiciliana. Lo scon il tir che trasportavapare sia avvenuto nelle ...

