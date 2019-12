Un dramma devastante: Giulia aveva solo 20 anni. Una comunità intera senza parole (Di venerdì 20 dicembre 2019) Si chiamava Giulia Ruggeri ed aveva soltanto 20 anni. È lei la vittima dell’ennesimo incidente mortale sulle strade della Lombardia. La ragazza viaggiava su una delle due auto che si sono scontrate nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre, a Carpenedolo, in provincia di Brescia. Uno schianto violentissimo sulla strada provinciale sp69 che ha coinvolto in totale tre persone: un ragazzo di 18 anni, una donna di 53 anni e Giulia. Proprio la 20enne era quella apparsa subito in condizioni più gravi: era stata trasportata da un’ambulanza in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, ma purtroppo poche ore dopo il ricovero è morta a causa dei traumi riportati nello schianto. Ora la sua salma si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di eventuali accertamenti. Cosa sia successo realmente ancora non si sa con precisione e la dinamica dello schianto, sul quale indaga la ...

