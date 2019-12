Tredicesime +1,3%, in arrivo 44,8 Mld

Entro la fine della prossima settimana, circa 33 mln di lavoratori e pensionati avranno ricevuto la sospirata tredicecesima, per un totale di circa 44,8 mld di euro, in aumento dell'1,3% rispetto al 2018. E' quanto emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio economico Confesercenti sui dati ufficiali. Liquidità che gli italiani spenderanno quasi interamente. A risparmio e investimenti, infatti, andranno solo 10,4 mld, il 5,6% in meno rispetto al 2018. Quota di risparmio del 27% al Sud, del 25% al Centro e del 24% al Nord.(Di venerdì 20 dicembre 2019)