Sparatoria negli Stati Uniti | due morti in North Carolina

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nuova. Due persone sono morte in. Aperta un’indagine, possibile un regolamento di conti. WISTON-SALEM () – Ennesima. Due persone sono morte in un edificio comunale di Wiston-Salem, in. Al momento non è chiaro il movente e l’autore del gesto con la situazione che sembra essere tornata alla normalità. Le autorità locali stanno effettuando tutti gli accertamenti per caso ma al momento l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un regolamento di conti ma per ora non si hanno conferme in questo senso. Due persone sono state trasportare in ospedale ma non sembrano essere in gravi condizioni., dueL’allarme è scattato nella mattinata americana di venerdì 20 dicembre 2019. Un uomo, per motivi ancora da chiarire, ha ...

