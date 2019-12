Le 10 auto con i nomi più fighi di sempre

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Stabilire le 10con ipiùdinon è un impresa semplice. Questo genere di gusto è molto soggettivo e quindi le preferenze possono variare, anche di molto. Ovviamente alcunisonoper definizione, come Diablo, Mustang e Viper, solo per citarne alcuni. Quindi, per compilare questa classifica abbiamo cercato qualche cosa di un po' più particolare e stimolante. Purtroppo sono quasi tutteintrovabili e quindi l'effetto wow che potreste generare annunciando di possederne una rimarrà del tutto virtuale. Tuttavia potreste citarle per fare colpo in qualche chiacchierata tra amici, dove esibire una culturamobilistica esagerata. L'importante, poi, è che vi ricordiate anche disi parla, giusto per dare un senso a quello che dite. Eccovi, dunque, le 10con ipiùdi, ordinate dalla più alla meno cool. Fiat SB4 Eldridge ...

Mov5Stelle : Nelle città più inquinate d’Italia, con le misure del #DecretoClima promuoviamo la mobilità di chi fa a meno dell’a… - XboxItalia : Xbox Series X esalta grafica, giocabilità ed esperienza. - Grafica 4K, 60 FPS con possibilità di upgrade fino a 120… - AnnaAscani : Il fallimento dei Labour di Corbyn comincia con la confusione sulla #Brexit e finisce con l’auto relegarsi in posiz… -