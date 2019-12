Come verificare se il tuo sistema operativo Windows è vulnerabile a BlueKeep

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Eset, una casa produttrice di software, ha sviluppato uno strumento gratuito perse il proprionon ha ricevuto la patch per la vulnerabilità(CVE-2019-0708). Al pari di EternalBlue, la falla che nel 2017 è stata sfruttata per diffondere il ransomware WannaCry,è una vulnerabilità dei sistemiche permetterebbe agli attori di un attacco malevolo di sfruttarla per avviare un worm autoreplicante in grado di far comparire il famigerato Blue Screen Of Death sulla macchina che lo ospita, facendola così spegnere. Fortunatamente questa vulnerabilità non è ancora stata sfruttata per causare caos al pari di WannaCry e NotPetya, nonostante molti sistemi operativi non siano stati patchati negli ultimi sette mesi – cioè da quando la falla è stata scoperta – e sia già stato sviluppato un exploit funzionante in grado di sfruttare. Il ...

