Ciclismo, i programmi dei corridori della Jumbo-Visma nel 2020: Dumoulin al Tour con Roglic. Groenewegen capitano al Giro (Di venerdì 20 dicembre 2019) Niente Giro d’Italia per Tom Dumoulin. E’ questa la notizia più importante emersa dalla presentazione del team Jumbo-Visma che si è tenuta oggi, nelle quale sono stati annunciati i programmi dei corridori di punta del sodalizio neerlandese. Il vincitore della Corsa Rosa 2017 sarà al via del Tour de France, ove si dividerà i gradi di capitano con Primoz Roglic. Oltre a loro, alla prossima Grande Boucle sarà presente anche Wout Van Aert, il quale darà la caccia alla maglia verde. Completeranno una formazione che punta fortissimo alla maglia gialla: Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Sepp Kuss, Tony Martin e Laurens De Plus. Tom Dumoulin e Primoz Roglic, dopo aver corso il primo Volta a la Comunitat Valenciana, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo e il secondo la Parigi-Nizza, testeranno la convivenza sulle strade del Giro dei Paesi Baschi. Il neerlandese, successivamente, correrà ...

