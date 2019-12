Sci alpino | Christof Innerhofer | “Devo ancora recuperare | non riesco ad essere spietato

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Delle novità importanti giungono dal sito della Fisi, riguardanti. Il direttore tecnico della velocità maschile dello sciazzurro Alberto Ghidoni, in accordo con il ds Massimo Rinaldi, ha reso noto l’elenco dei convocati per il superG e la discesa in Val Gardena, in programma domani e sabato sulla splendida Saslong. Ebbene, non sarà presente al cancelletto di partenza, chenon ha le sensazioni giuste per competere, reduce dal grave infortunio nel corso dei Campionati Italiani della stagione passata. Pertanto, in superG gareggeranno Dominik Paris, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Peter Fill, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca e Florian Schieder, mentre in discesa completeranno il roster Henri Battilani e Davide Cazzaniga e non vi sarà Schieder. “Non sono riuscito a raggiungere la necessaria fiducia per gareggiare al livello giusto, ...

