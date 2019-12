Real Sito di Carditello | le meridiane tornano a scandire il tempo della Reggia

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ledi Ferdinando IV di Borbone, che consentivano agli abitanti deldi conoscere l’orario e regolare l’andamento del lavoro,ilneldi, dopo un complesso lavoro di recupero promosso dalla Fondazione. Il restauro degli antichi orologi solari, concepiti per essere letti a grande distanza da allevatori ed agricoltori nella “fattoriae”, sarà inaugurato sabato 21 dicembre, alle ore 15, in occasione del solstizio d’inverno. L’intervento, per il quale la Fondazione si avvalecompetenza di Alessandra Pagliano – esperta di gnomonica e docente presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II – ha portato alla luce alcuni elementi dei dipinti decorati con festoni e motti dedicati ai temi delle stagioni e dello scorrere del. Fu il matematico Giuseppe Cassella, originario di Cusano ...

