Commissione banche | Lannutti | “Passo indietro non per inesistente conflitto di interesse

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il senatore del Movimento 5 Stelle Elioufficializza il passorispetto alla candidatura a presidente dellaparlamentare sulle. “Non dipende in alcuna misura dalla posizione lavorativa di mio figlio (Alessio, dipendente della Popolare di Bari, ndr)”, rivendica lui su facebook. “E, men che mai, da undi. L’unica ed esclusiva ragione che mi ha spinto a compiere questo passo è stata quella di non fornire più alcun alibi: ladeve assolutamente partire, il prima possibile”. Ieri Luigi Di Maio, ospite di Porta a Porta, aveva ricordato: “Dopoper la presidenza dellacredo che in ordine ci fossero Alvise Maniero e Carla Ruocco”. “Il mio rispetto nei confronti dei cittadini, in primis, e del Parlamento, che ho l’onore e il privilegio di ...

