Un concittadino di Keith Flint dei Prodigy rende omaggio al frontman scomparso con le

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una notizia comparsa su Essex Live ha fatto emergere un singolare tributo adei, ildella band di Firestartertragicamente nel mese di marzo lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica. Rik Burt è un cittadino di Braintree, proprio la città natale di, e nell'approssimarsi delle Feste ha scelto direal cantante installando delle luminarie all'esterno della sua abitazione. Per animarle ha scelto di sincronizzare le luci con alcuni classici dei, tra i quali non mancano Omen, Smack My Bi**ch Up, Voodoo People e Breathe. L'opera consiste in 3000 lampadine per uno spettacolo di luci della durata di 30 ore che Burt ha progettato minuziosamente per sincronizzarle a tempo con la musica, mixata da un vicino di casa di appena 14 anni. Per favorire la fruizione degli ammiratori l'installazione prà ...

OptiMagazine : Un concittadino di #KeithFlint dei @the_prodigy rende omaggio al frontman scomparso con le luci di Natale (video)… -