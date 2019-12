Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si torna a parlare proprio in queste ore di iOS 13.3.1, considerando il fatto chedel previsto si è affacciata sul mercato ladel pacchetto software. A pochi giorni di distanza dai primi bilanci in merito ad iOS 13, in seguito all'aggiornamento principale lanciato da Apple, oggi 18 dicembre bisogna già guardare avanti, grazie soprattutto ai feedback di coloro che hanno avuto modo di toccare con mano il pacchetto software di cui tanto si parla. A cosa serve iOS 13.3.1 in versione? Analizzando la situazione più da vicino, in relazione alle informazioni raccolte fino a questo momento, emerge che tramite iOS 13.3.11 sia stato risolto un pericoloso bug riguardante la funzione Tempo di Utilizzo. Ancora, dai primi feedback raccolti emerge anche il ritorno dell'app back, con cui sarà possibile segnalare ad Apple tutti i possibili problemi relativi ad iOS. ...

OptiMagazine : Si palesa iOS 13.3.1 con la prima beta: altra grave falla risolta -