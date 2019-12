Maqui, la cagnolina morta a causa dei fuochi d’artificio (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lo spiacevole episodio è accaduto ad Esquel, una città dell’Argentina. Una cagnolina di nome Maqui, di razza boxer, è morta abbracciata al suo proprietario, dopo un brutto spavento a causa dei colpi d’artificio. Adesso le sue immagini si sono diffuse sui social-network, per dimostrare alla gente quello che i “botti” possono causare ad un animale. Le persone sperano, visto la vicinanza alla festa di Capodanno, che la gente possa essere più sensibile nei confronti degli amici a quattro zampe. Maqui è morta dopo un infarto, causato dallo spavento per i fuochi d’artificio nel suo quartiere. La storia è stata diffusa da una donna di nome Antonella Modasjazh, che ha scritto: “Era la nostra amata mascotte. Si chiamava Maqui ed è morta. Era anziana ed odiava la pirotecnica. ...

