Incidente a Selargius | grave giovane di 25 anni

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)stradale durante la serata di ieri, martedì 17 Dicembre 2019. La vicenda è avvenuta intorno alle 21.30 in via Trieste a, comune in provincia di Cagliari, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Le cause del sinistro sono ancora tutte in fase di accertamento. L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore, un 25enne, il quale è finito rovinosamente a terra riportando diverse ferite e lesioni. Le sue condizioni sono apparse da subito serie. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale medico del 118, il quale ha provveduto ad accompagnare all’ospedale Brotzu per poter permettere tutte le cure necessarie. Il 25enne, secondo le prime informazioni trapelate, non sarebbe in pericolo di vita. Ma per precauzione i medici hanno deciso di tenerlo sotto stretta osservazione a causa delle ferite ...

