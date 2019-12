5 cose da sapere prima di vedere Star Wars | L’ascesa di Skywalker

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=hH5NdGyMxxQ Ci siamo: oggi, 18 dicembre, arriva finalmente nelle saledi. Il film, diretto da JJ Abrams, chiude la trilogia sequel aperta dallo stesso regista nel 2015 con Il risveglio della Forza, a cui segue nel 2017 Gli ultimi Jedi di Rian Johnson.dichiude l’intera saga fantascientifica inaugurata 42 anni fa da George Lucas e che contava in origine tre film (Una nuova speranza, L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi), a cui si aggiunsero in seguito tre film prequel (La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni, La vendetta dei Sith). Le oltre due ore di questo capitolo definitivo, dunque, dovranno chiudere parecchie storie e soprattutto rispondere ad altrettante domande lasciate in sospeso negli anni. Nonostante sia impossibile riassumere in poche righe questo universo narrativo, ...

Mario67648164 : @Cobretti_80 Ma se sapete certe cose, fatele sapere, così ci rende conto con più cognizione di causa di scelte cons… - liveonpurposexx : RT @_chimochi_: Da grandissima fan dei BTS mi vergogno, e nemmeno poco, a leggere queste cose e mi piange il cuore nel sapere che ancora un… - VAlivernini : RT @CaterinaCategio: @dianadep1 @Amyperuana @marmelyr @1Atsuhimerose2 @neblaruz @agustin_gut @CristianeGLima @angelicadisogno @ampomata @Lu… -