Ognuno è perfetto | Rick e Tina fidanzati davvero | parla Gabriele Di Bello

(Di martedì 17 dicembre 2019) AnticipazioniDidella sua storia d’amore con Alice De Carlo Ottimi ascolti per la prima puntata diandata in onda ieri sera su Rai1 e seguita da 4.617.000 telespettatori pari al 20,74% di share. La fiction diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi ed Edoardo Leo ha conquistato i telespettatori della rete ammiraglia Rai grazie alla simpatia e alla bravura dei due protagonisti:interpretato daDialias Alice De Carlo. I due ragazzi con la sindrome di Down sonoanche nella realtà da cinque anni. ConfessaDiin un’intervista a DiPiù Tv in edicola oggi: “L’ho conosciuta sul set di Hotel 6 stelle. Appena l’ho vista mi è mancato il fiato. Ho fatto di tutto per uscirci insieme ma non sapevo come fare. Poi un giorno ho preso coraggio e le ho ...

