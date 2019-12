Di Maio in Libia | incontri con al Sarraj e Haftar

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il ministro Diin. Il titolare della Farnesina ha incontrato sia al Serraj cheper chiedere il cessate il fuoco. TRIPOLI () – Il ministro Diin. L’inquilino della Farnesina è atterrato a Tripoli nella mattinata di martedì 17 dicembre 2019 per incontrare le due pedine più importanti dello scacchiere nordafricano. Stiamo parlando di al Serraj e di, che sono i principali protagonisti di questa guerra che ormai da diverso tempo dura in quella zona. Il summit è stato ottenuto nei giorni scorsi dal premier Conte a Bruxelles. Il presidente del Consiglio era entrato in campo in prima persona per provare a far rientrare l’Italia sul dossier dopo mesi di passivo immobilismo. Il viaggio di Diè servito a ribadire la posizione di Roma su questa guerra e soprattutto la richiesta di un cessate il fuoco per consentire di far vivere ...

fattoquotidiano : Di Maio vola in Libia e parla con al-Sarraj e Haftar: vuole arrivare a un rapido cessate il fuoco e proporre l’Ital… - Agenzia_Ansa : Di Maio in #Libia, vede Serraj e Haftar #ANSA - Linkiesta : Il ministro degli Esteri arriva oggi a #Tripoli, dove spera di riportare la situazione sotto controllo. Ma qual è l… -