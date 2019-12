Uomini e donne trono classico | Veronica Burchielli lascia il programma con Alessandro

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Zarino hanno avuto un percorso piuttosto singolare a, ma ora per loro è arrivato il lieto fine. L’happy ending va in onda nella puntata deldi lunedì 16 dicembre, quando la ragazza decide di abbandonare ilmano nella mano con l’ex tronista cui aveva detto di ‘no’ al momento della scelta. I dubbi diMa facciamo un passo indietro: lanella scorsa puntata aveva già espresso i propri dubbi che le rendevano difficile il percorso in trasmissione, dal momento che in testa aveva ancora, e aveva fatto sapere che probabilmente sarebbe stata lei ad andare da lui a Napoli, pur tra le critiche di buona parte dello studio del dating show.è effettivamente andata a Napoli da Zarino ma lui le dice di non fidarsi di lei. La tronista però non si perde d’animo e lo ...

lauraboldrini : Ce l’abbiamo fatta, finalmente le atlete diventano professioniste! Un altro passo è compiuto. Adesso avanti con l… - matteosalvinimi : Lealtà e coerenza nel difendere l’Italia e gli Italiani pagano, le porte della Lega che cresce sono aperte alle Don… - Pontifex_it : Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di #pace. -