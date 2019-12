Mercato | blitz di Ancelotti in Inghilterra | ADL spera

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Potrebbe presto tornare in panchina Carlo. A meno di una settimana dall’esonero, l’ex allenatore del Napoli è in, precisamente a Liverpool, dove è in programma un incontro con la dirigenza dell’Everton, club della Premier che naviga in cattive acque. A riferirlo è Sky Sport Uk. Sedicesimo in classica con appena cinque vittorie in 17 incontri, l’Everton dopo aver esonerato Marco Silva è alla ricerca di un nuovo allenatore ed ha affidato temporaneamente la panchina a Duncan Ferguson, in attesa di una soluzione definitiva. I Toffees sono molto interessati ade nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità. Interessato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con il qualeha ancora un altro anno e mezzo di contratto a poco più di sei milioni di euro a ...

