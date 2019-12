L’odio di chi “non sa” e “non risponde”

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Arriveranno a dirci che hanno abolito l’odio, come quegli altri che, dal balcone di Palazzo Chigi, pretendevano di aver abolito la povertà. Perché poi, il più delle volte, si tratta più di stupidità che di odio. Ignoranza, più che rabbia. E il circo massmediatico è spesso – ma non sempre - straordinario vettore di stupidità, ignoranza, superficialità e arroganza, che confluiscono tutte poi nel tifo e quindi nell’odio.Ad esempio, prendiamo il Mes, acronimo sconosciuto sino a un paio di settimane fa e oggi - seppur rimane sempre un oggetto misconosciuto per molti - citato a più non posso dai social, sino alla più sgangherata rassegna stampa televisiva. Oramai “Mes” è diventato un segnale sonoro al cui ascolto i duellanti, che di volta in volta si affrontano nelle varie tribune ...

