Le fragilità di Wanda Nara: "Soffro la differenza ​d'età con Mauro" - (Di lunedì 16 dicembre 2019) Novella Toloni Wanda Nara svela la sua più grande paura rispetto al marito Icardi: "Vedete il mio personaggio, dietro c'è molto di più" La vedremo prossimamente nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip, nel frattempo Wanda Nara si è confessata in una lunga quanto pungente intervista sul quotidiano "La Repubblica". Co-conduttrice a Tiki Taka, manager e procuratrice del marito, il calciatore Mauro Icardi, mamma di cinque figli, la popolare Wanda ha svelato molto del suo modo di essere e del suo "personaggio", come lei stessa si è definita: "Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti". Wanda Nara è sicuramente una delle donne più discusse del calcio italiano, criticata dagli interisti per le scelte di Mauro Icardi e messa costantemente sotto la lente d'ingrandimento nel talk calcistico "Tiki Taka". Ma ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : fragilità Wanda