Il video della quasar più distante di sempre

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ecco la più bella rappresentazione di Ulas J1120+0641, nome complicatissimo che identifica lapiù lontana da noi nel cosmo, e più antica: potrebbe essersi formata, infatti, 770 milioni di anni dopo il Big bang. Prestissimo, per i parametri degli astronomi. Si tratta di un centro galattico mantenuto attivo dalla presenza di un buco nero supermassiccio – in questo caso, gigantesco, di quasi due miliardi di volte la massa del Sole. A realizzarla sono stati gli esperti dell’Eso, lo European Southern Observatory, che nel 2011 lo hanno scovato grazie al lavoro del Very Large Telescope, il più grande complesso di radiotelescopi del mondo. (Credit: ESO/M. Kornmesser) IlpiùdiWired.

matteosalvinimi : ?? Roba da matti. Questa mattina a Bologna, alcuni anarchici hanno accerchiato il banchetto della Lega, intimidendo… - chetempochefa : «Mio padre aveva l'aristocrazia della povertà, niente contro la povertà, ma era una ricchezza quella povertà.» Rob… - DAZN_IT : Lo spettacolo del derby della Lanterna ?? #GenoaSamp è LIVE su #DAZN ?? -